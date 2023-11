DUAL Deutschland will das Produktportfolio um das Kunstversicherungsgeschäft erweitern und hat zu diesem Zweck Dietmar Telschow als Head of Fine Art & Specie Germany and Austria an Bord geholt. Aufgabe von Telschow soll es sein, den Bereich Fine Art & Specie für Makler und deren Kunden in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...