Die Börse übertriebt ja gerne aber diese Unterbewertung schreit nach KAUFEN. Ich bin dabei.

Liebe Leserinnen und Leser!

selten hat die Börse so nach unten übertrieben wie bei GoldMining Inc. Das Unternehmen ist auch an den Deutschen Börsen notiert unter der WKN: A2DHZ0.

Bei rund 190 Mio. CAD Börsenwert Stand 2.11.2023 und im Gegensatz dazu liquide Mittel von gut 20 Mio. CAD plus die Beteiligungen von 15% an GoldRoyalty die zur Zeit ca. 28 Mio. USD wert ist sowie an U.S. GoldMining mit 80% die ca. heute 54 Mio. USD wert ist. Rechnet man das um in Kanadische Dollar dann kommt man auf einen Beteiligungswert von rund 112 Mio. CAD.

Dies ergibt in Summe 132 Mio. CAD Barmittel und Beteiligungen!

Krass bei einem Börsenwert von nur 190 Mio. CAD.

ABER: Hinzu kommen noch 13,4 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Angezeigten und Gemessenen Kategorie sowie 9,9 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Abgleiteten Kategorie.

Quelle: Präsentation GoldMining

Für mich ist das ein echter Kauf. Ich bin drin, denn so eine Unterbewertung gibt es eher selten am Markt. Hinzu kommt mit Sao Jorge ein Projekt das gut in Produktion gebracht werden kann.

Auch Analyst Heiko Ihle sieht GoldMining sehr positiv. Sein Kursziel steht bei 4,50 USD was dann locker 6 CAD entspricht.

Quelle: H.C. Wainright Research

Heiko sieht Sa~o Jorge ebenfalls positiv und für gut Entwicklungsfähig da man in einem sehr guten Golddistirkt liegt. GoldMining's Sa~o Jorge Projekt liegt inmitten der Tapajos Region in Brasilien entlang des Tocantinzinho Trends der bekannt ist für seine reichhaltigen Vorkommen. In den letzten 40 Jahren wurden hier bereits über 30 Mio. Unzen Gold produziert. Etliche Topminenunternehmen betreiben bereits Minen oder entwicklen diese wie G Mining's Tocantinzinho Projekt das bald in Prduktion gehen soll. Sao Jorge könnte zum WErttreiber zusätzlich zuallen anderen Projekten für GoldMining werden.

Der Point and Figure Chart hat einen Doppelboden ausgebildet und wir könnten uns eine baldige Umkehrformation vorstellen.

Quelle: Stockcharts.com

Der Kurs bleibt fest über Marke von 1 CAD und wir sehen dies als Kaufchance an. Ich habe jetzt nachgekauft. ein erstes Kursziel sehe ich bei 2,50 CAD.

Eine tolle Spekulation aufgrund einer Fehlbewertung seitens der Börse. Hübsch!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

