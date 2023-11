Ionic Mineral Technologies, ein US-amerikanischer Entwickler von Nano-Siliziumpulver für die Anoden von E-Auto-Batterien, hat sich im Bundesstaat Utah niedergelassen - und will dort 2024 mit der Produktion beginnen. Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) ist ein erst 2020 gegründetes Startup, das ein in-house entwickeltes Siliziumpulver für die Anoden von E-Auto-Akkus unter der Bezeichnung Ionisil vermarkten will. In Provo im Bundesstaat Utah hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...