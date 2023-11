© Foto: John Minchillo/AP



FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist im größten Krypto-Betrugsprozess aller Zeiten schuldig gesprochen worden. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Markiert das Ende des Prozesses einen Neuanfang für die Branche?Eine Jury in New York sprach den 31-Jährigen in sieben Fällen des Betrugs schuldig. In dem wochenlangen Prozess hatten zahlreiche Vertraute des ehemaligen "King of Crypto" ausgesagt. Staatsanwalt Damian Williams sprach nach dem Urteil von "einem der größten Fälle von Finanzbetrug in der amerikanischen Geschichte." Noch Anfang 2022 war seine Handelsplattform FTX mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet und zog Prominente wie Tom Brady und Steph Curry als Werbegesichter an. Heute ist …