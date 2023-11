Die Wechselsaison für die Kfz-Versicherung ist in vollem Gange. Stichtag für den Wechsel ist üblicherweise der 30.11.2023. Die Laut CLARK Versicherungsexperte Marco Götz werden Kfz-Policen wohl durchschnittlich um 18% teurer. Zudem sagt er: "Bei rund 49 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland ist die Anzahl der Elektrofahrzeuge auf über eine Million gewachsen. In den bis August 2023 neu zugelassenen Pkws fährt inzwischen fast jeder Zweite mit alternativem Antrieb. Hierauf reagiert der Versicherungsmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...