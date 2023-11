Künstliche Intelligenzen können in kürzester Zeit gigantische Datenmengen analysieren. Wieso sie also nicht nutzen, um herauszufinden, wie die Stimmung - das sogenannte Sentiment - zu einer bestimmten Aktie gerade ist? In Folge 103 des einfach börse-Podcasts gehen Tim Temp und Benjamin Heimlich dem Für und Wider von KI zur Sentiment-Analyse nach und beleuchten, wieso es so viele widersprüchliche Studien zu dem Thema gibt.Die im Podcast angesprochene Anleitung für FinGPT findet Ihr hier.Das Topic ...

