In der kommenden Woche wird Hensoldt am 9. November die Zahlen der ersten drei Quartale vorstellen. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 4 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll von Januar bis September um 15 Prozent angestiegen sein. An der Prognose wird Hensoldt vermutlich nichts ändern. Demnach rechnet Hensoldt 2023 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...