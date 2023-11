London (www.anleihencheck.de) - In einer Woche mit zahlreichen Zentralbanksitzungen gingen die Renditen in den USA und Europa etwas zurück, während sie in Japan aufgrund des unterschiedlichen Stands im geldpolitischen Zyklus stiegen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management. ...

