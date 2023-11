Großbritannien hält seinen Kurs in der Zinspolitik weiter fest

Werbung







Nachdem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank FED war heute die Bank of England an der Reihe ihre Leitzinsentscheidung zu veröffentlichen. Man entschied sich aber, kongruent zu Deutschland und den USA, vorerst auf eine Zinsanpassung zu verzichten.



Pünktlich zur deutschen Mittagzeit gab die britische Zentralbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, man hält an der Zinspause weiter fest. So verharrt der Leitzins weiterhin bei 5,25%. Damit folgte man dem Beispiel der Amerikaner die gestern ebenfalls an ihrem Kurs, den Zinssatz unverändert zu lassen, festhielten. In dem Statement der Bank of England heißt es, dass die Zinserhöhung bisher lediglich die Hälfte der Verbraucher und Unternehmen erreichen konnte. Abschließend erteilt die Bank of England also der schnellen Zinssenkung eine Absage, da weiterhin Aufwärtsrisiken durch unter anderem höhere Energiekosten angesichts der Ereignisse im Nahmen Osten bestünden. Hieraus schlussfolgert der Gouverneur der Bank of England, dass man auf einen längeren Zeitraum die Geldpolitik restriktiv gestallten muss.









