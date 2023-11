Die jüngsten Zahlen inklusive Gewinnwarnung zeigen noch einmal deutlich, in welchem schwierigen Umfeld, insbesondere in Europa, der Stahlhändler Klöckner & Co. sich derzeit bewegen muss. Mit der Folge, dass man auch schon im europäischen Vertrieb 300 Stellen streichen will, etwa 10 % der entsprechenden Arbeitsplätze. Auch die Zahlen spiegeln das aktuelle Umfeld wider.



Zwar konnte Klöckner beim bereinigten EBITDA mit 41 Mio. € das Vorjahresergebnis von 16 Mio. € deutlich übertreffen. Dennoch lag man hier nur am unteren Ende der Prognosespanne, die zwischen 40 und 80 Mio. € betragen hatte. Beim bereinigten Betriebsergebnis für die ersten neun Monate kommt Klöckner so nur auf 172 Mio. €, rund 60 % weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz brach deutlich ein, von zuvor knapp 2,4 Mrd. € im 3. Quartal auf nur noch 1,9 Mrd. €. Vor diesem Hintergrund hat Klöckner auch seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr reduziert.



Hier hat man nun lediglich 170 bis 200 Mio. € auf dem Zettel statt bislang 220 bis 280 Mio. €. Dennoch erhofft man sich, dass einerseits der operative Cashflow am Jahresende signifikant ausfallen dürfte und andererseits sollen die Einsparungen entsprechend im nächsten Jahr deutlich positive Effekte zeigen.



