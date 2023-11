Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich in dieser Woche spürbar aufgehellt. Der DAX zieht kräftig an. Und das obwohl es nach wie vor jede Menge kritische Themen zu verarbeiten gilt. Momentan überwiegen allerdings die positiven Dinge. Andreas Lipkow, Marktexperte und Autor des Buches "Erfolgreich ...