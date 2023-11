Der DAX ist am heutigen Freitag noch etwas weiter angestiegen und hat im Tageshoch 15.227 Punkte erreicht. Und damit den Bereich leicht unter dem wichtigen 50er-EMA. In der Folge rutschte der DAX wieder etwas ab und zeigt sich aktuell im Bereich von 15.150 Punkten tiefer. Am Vortag hieß es: "Aktuell notiert der DAX bei 15.190 Punkten unter dem Widerstand bei 15.200 Punkten. Angetrieben wird der DAX vom US-Leitzinsentscheid vom Vorabend sowie den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...