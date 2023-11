Hugo Boss verzeichnete ein gutes 3. Quartal 2023, welches weitgehend den Konsenserwartungen entsprach. Die Umsatzdynamik wurde durch die Herbst/Winter-Kollektion und eine stabile Nachfrage in allen Regionen, Marken und Vertriebskanälen getrieben. Die Profitabiltiät wurde durch eine vorteilhaftere Preisgestaltung und Produktivitätsinitiativen gestützt, insbesondere im stationären Einzelhandel. In Bezug auf den hohen Vorratsbestand (+32% währungsbereinigt, c.a.) und ein gestiegenes Nettoumlaufvermögen (+72% währungsbereinigt, c.a.) erwartet das Management ab Q4 2023 eine Normalisierung. In Anbetracht der positiven Geschäftsdynamik in den ersten neun Monaten und der vorsichtigen Haltung angesichts der makroökonomischen Herausforderungen und geopolitischen Spannungen bestätigte das Management seinen Ausblick für 2023. Die Analysten von AlsterResearch merken an, dass die konsequente Umsetzung der Claim-5-Strategie Hugo Boss zu einem gesunden Umsatzwachstum, zum Gewinn von Marktanteilen und zur Verbesserung der Gewinnkennzahlen verholfen hat. Nach Ansicht von AlsterResearch scheint das Unternehmen auf gutem Weg zu sein, seine für 2025 bestätigten Umsatz- und EBIT-Ziele zu erreichen. AlsterResearch stuft die Aktie unverändert mit KAUFEN und einem Kursziel von EUR 85,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken