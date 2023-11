Scout24 hat im 3. Quartal 2023 gute Ergebnisse erzielt. Die Umsätze wuchsen in allen Segmenten zweistellig und entsprachen weitgehend den Konsenswerten. Ein vorteilhafter Mix und Kostenkontrolle trugen dazu bei, dass das operative (op.) EBITDA um 22% im Jahresvergleich wuchs und damit den Konsens um 5% übertraf. Die Marge verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 58,8% (2,1 Prozentpunkte besser). Die Ergebnisse wurden durch die gute Nachfrage nach den ImmoScout24-Kernprodukten und die wachsende Zahl von Agenturen und Abonnenten begünstigt. Während das Management seine Umsatzwachstumsprognose für 2023 leicht nach unten korrigiert hat, ist es optimistischer, die Gewinnprognose zu erfüllen. Das Management erhöhte die Prognose für die operative EBITDA-Marge von 18%-19% auf 19%-21%, da das Gewinnwachstum priorisiert wird. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen für das GJ23 leicht an, was Anpassung des Ausblicks widerspiegelt. AlsterResearch bestätigt das Kursziel von EUR 65,00 und das Rating "HALTEN". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





