In jüngerer Zeit hat der Silbermarkt eine Reihe von Schwankungen und Bewegungen erlebt, die sowohl durch fundamentale Faktoren als auch durch technische Analysen beeinflusst werden. Die neuesten Daten und Trends legen ein komplexes Bild des aktuellen Marktes dar, das genauer betrachtet werden muss. Mit einem aktuellen Kurs von 22.65 US-Dollar pro Unze und einem Rückgang von -1.9% in der vergangenen Woche befindet sich Silber in einer interessanten Phase.Die Daten der Perth Mint: Was sie uns verratenAnzeige:Die jüngste Bekanntgabe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...