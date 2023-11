Nach dem kräftigen Kurssturz in der vergangenen Woche läuft die Erholung bei Siemens Energy derzeit auf Hochtouren. Am Freitag legt die Aktie erneut rund zehn Prozent zu. Ausgehend vom Rekordtief in der vergangenen Woche steht inzwischen ein Plus von 50 Prozent zu Buche, auch wenn die Risiken weiter schwer quantifizierbar bleiben.Das Milliarden-Desaster rund um Siemens Energy und die Verhandlungen mit dem Staat über Garantien für die Finanzierung neuer Projekte hatten einen massiven Absturz ausgelöst. ...

