DJ Siemens baut neues Werk für elektrische Komponenten in Texas

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens baut in der texanischen Metropolregion Dallas-Fort Worth für 150 Millionen US-Dollar ein neues Werk elektrische Komponenten. Diese sollen in der Stromversorgung von Rechenzentren und anderer kritischer Infrastruktur wie Batteriewerken, Halbleiterfertigung und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen, wie der Technologiekonzern mitteilte. Siemens rechnet damit, dass die Nachfrage aus dem Bereich der Rechenzentren bis 2030 jährlich um 10 Prozent steigen wird. Schon 2024 soll das neue Werk anlaufen und 2025 dann in den Routinebetrieb übergehen.

Siemens hat in diesem Jahr Investitionen von 2 Milliarden Euro weltweit angekündigt. In den USA werden noch ein neues Werk für Züge gebaut und zwei bestehende Werke für elektrische Produkte erweitert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2023 08:38 ET (12:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.