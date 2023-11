Der November hat zwar schlechtes Wetter, aber steigende Kurse mit sich gebracht. DAX, Dow Jones und Co verbuchten zuletzt deutliche Kursgewinne. Samir Boyardan von den HeavytraderZ verrät, ob das erst der Anfang ist oder es bald wieder stürmischer zugehen könnte an der Börse. Im Detail spricht der Experte für Charttechnik über die Aktien von Apple und Boeing. Besonders bullish ist er für den Bitcoin. Was hinter den jüngsten Entwicklungen am Kapitalmarkt steckt, erfahren Sie im Interview.