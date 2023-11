"Die Projektpipeline ist enorm", sagt Andreas Empl, CFO von Pyramid, auf dem Update-Call zur Vorlage des Halbjahresberichts 2023. Das hört sich zunächst einmal gut an, doch nach dem überraschenden und schmerzhaften Verlust des Faytech-Großkunden ButterflyMX in den USA sowie dem allgemein ruppigen konjunkturellen Umfeld bleibt Empl - trotz der vielen Ausschreibungen, an denen der Spezialist ... The post Pyramid: Vorsichtig positiv gestimmt appeared first on Boersengefluester.

