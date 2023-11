Nachdem die Börsen diese Woche schon ordentlich gestiegen waren, geht es am Freitag nochmal weiter. Und das ist der Grund warum DAX, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones und Co weiter kräftig steigen. Weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag schwach ausgefallen waren, frohlockt die Börse. Was sich seltsam anhören mag hat folgenden simplen Hintergrund: Ein schwächerer Arbeitsmarkt bedeutet eine leicht schwächere Wirtschaft und dies ist gut für sinkende Zinsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...