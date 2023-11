Ford stellt in Deutschland sein Angebot für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause durch eine Kooperation mit ChargeGuru neu auf. Das Unternehmen wird offizieller Vertriebs- und Installationspartner von Ford in Deutschland. Ford-Kunden erhalten über die in München ansässige Firma ChargeGuru ab sofort beim Fahrzeugkauf auf Wunsch ein Ladegerät, das auf individuelle Fahrprofile und die jeweiligen Anforderungen am Installationsstandort anpassbar ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...