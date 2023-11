© Foto: D koi - unsplash.com



Am Dienstag feierte die Kryptowährung Bitcoin den fünfzehnten Jahrestag. Ein Rück- und Ausblick!Der Wert des Tokens hat laut Barron's seit dem ersten Handel an einer Börse um unfassbare 3.449.989.839 Prozent zugelegt. Diese Zahl ist nicht nur ein Beweis für das enorme Wachstum von Bitcoin, sondern auch für die intakte Kryptoindustrie, die mittlerweile einen Wert von 1,3 Billionen Dollar darstellt. Bitcoin selbst hat heute eine Marktkapitalisierung von über 670 Milliarden US-Dollar erreicht und bleibt das unangefochtene Schwergewicht und das meistgehandelte Kryptoasset, selbst in einem Markt, der von Rivalen wie Ethereum und einer Fülle von Altcoins, darunter Solana, belebt wird. Satoshi …