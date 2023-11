Die erwartete Erholung der für Lenzing relevanten Märkte blieb bisher aus, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Die Umsatzerlöse gingen in den ersten drei Quartalen 2023 um 5,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 1,87 Mrd. Euro zurück. Dieser Rückgang ist laut Lenzing primär auf niedrigere Faserumsätze zurückzuführen, während die Zellstoffumsätze stiegen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging in der Berichtsperiode um 16,7 Prozent auf 219,1 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 96,7 Mio. Euro (nach 74,9 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2022). Die Lenzing Gruppe geht für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin von einem EBITDA in einer Bandbreite von ...

