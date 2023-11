Für das dritte Quartal meldet die Lufthansa ein bereinigtes EBIT von 1,468 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 31 Prozent. Der Markt hatte mit 1,43 Milliarden Euro gerechnet. Steigende Passagierzahlen und höhere Ticketpreise sind vor allem für das klare Plus verantwortlich. Die Zahl der Passagiere steigt um 14 Prozent auf 38,2 Millionen an. Netto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...