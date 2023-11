Für Volkswagen läuft es derzeit an mancher Stelle äußerst unrund. Geradezu eingebrochen ist etwa die Anzahl der EV-Bestellungen in Europa. Jene belaufen sich im laufenden Jahr bisher auf rund 150.000 nachdem 2022 noch etwa 300.000 Bestellungen gezählt wurden. Das lässt einen deutlichen Rückgang bei der Nachfrage erkennen.Anzeige:Das scheint nun auch Auswirkungen auf die Ausbaupläne von Volkswagen (DE0007664039) zu haben. Bisher plante der Konzern noch damit, in Osteuropa eine vierte Batteriefabrik aus dem Boden zu stampfen. ...

