Die meistgehandelten Produkte

Zu Beginn des Handelstages tendierte der DAX® stärker und erreichte ein Tageshöchsstand von 15.218,54 Punkten. Im Laufe des Vormittags gab der DAX® wieder leicht nach und läuft seitwärts. Heute um 11:00 Uhr wurde die Arbeitslosenquote der EU veröffentlicht. Die Arbeitslosquote eröhte sich von 6,4% im August auf 6,5% im September. Um 13:30 Uhr wird auch die Arbeitslosenquote der USA veröffentlicht, diese lag in der Vorperiode bei 3,8%.

Unter den meistgehandelten Produkten sind die Anleger eher Bullish auf den DAX® gerichtet. Zudem profitiert Vonovia von der zweiten Zinspause in den USA und der Hoffnung auf einen Zinsgipfel. Außerdem meldete Vonovia heute neben den Geschäftszahlen auch den Verkauf von Neubauprojekten im Wert von ca. 357 Millionen € an die CBRE Investment Management um die Verbindlichkeiten abzubauen. Dies lässt die Anleger positiv auf Vonovia stimmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8SJY 2,29 15201,00 Punkte 15401,455204 Punkte 65,94 Open End DAX ® Call HC1XDS 7,51 15201,00 Punkte 14467,033419 Punkte 20,12 Open End DAX ® Call HC196X 16,38 15201,00 Punkte 13561,557598 Punkte 9,28 Open End DAX ® Put HC8P0K 6,80 15201,00 Punkte 15845,098316 Punkte 22,38 Open End DAX ® Put HR991D 15,10 15201,00 Punkte 16676,797429 Punkte 10,08 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.11.2023; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37Q3 2,14 15175,00 Punkte 16200,00 Punkte 71,39 12.03.2024 DAX ® Call HC0XNX 31,29 15175,00 Punkte 12100,00 Punkte 4,84 12.12.2023 DAX ® Put HC57VA 23,25 15175,00 Punkte 17500,00 Punkte 6,52 18.06.2024 DAX ® Call HD05AH 13,20 15175,00 Punkte 14000,00 Punkte 11,53 19.12.2023 DAX ® Call HC0XP8 20,51 15175,00 Punkte 13200,00 Punkte 7,40 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.11.2023; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC6WGZ 12,65 15172,00 Punkte 16659,19375 Punkte -5 Open End DAX ® Long HC01RR 15,68 15172,00 Punkte 11360,306359 Punkte 3 Open End Vonovia Long HC4YL9 4,68 23,71 EUR 21,608135 EUR 6 Open End Bayer Long HC2823 3,46 42,09 EUR 30,968377 EUR 3 Open End Rheinmetall Short HC5HMD 7,28 273,10 EUR 339,383145 EUR -3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.11.2023; 10:25 Uhr

