Trading & Racing: Der Blick aufs Wesentliche zählt

Eine gute Strategie ist unerlässlich, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Das gilt für Leistungssportler in gleichem Maße wie für Trader. Mindestens genauso wichtig wie eine ausgefeilte Strategie sind jedoch Konzentration und Fokus bei der Umsetzung derselben. Ohne einen klugen Plan und die volle Konzentration aufs Wesentliche, also die aktuellen Marktgeschehnisse, sind Höchstleistungen an der Börse nicht möglich. Salah Bouhmidi, Head of Markets und Analyst beim Online-Broker IG, unterstützt im Team IG Trader dabei, die für sie passende Handelsstrategie zu finden, zu optimieren und weiterzuentwickeln. "Wie ein Rennfahrer im Cockpit darf sich der Trader nicht ablenken lassen", erklärt Bouhmidi, "der Blick muss immer auf das Marktgeschehen gerichtet sein." Genau diese Botschaft möchte IG auch mit der 2023 neu geschlossenen Partnerschaft mit der Rennportserie DTM aussenden: Sowohl beim Racing als auch beim Trading kommt es sowohl auf die passende Strategie, die richtige Herangehensweise und das Ausblenden von Ablenkungen an. Konkret gestaltet sich die Umsetzung wie folgt: IG bietet mit verschiedenen Services umfassende theoretische und praxisnahe Unterstützung für Trading-Enthusiasten: "Ich nehme mir börsentäglich Zeit, um Traderinnen und Trader zu unterstützen, damit sie in Ruhe die für sie optimale Handelsstrategie entwickeln können", so der Profi. Daher erhalten Trader von Bouhmidi täglich neue Marktkommentare und spannende Tradingeinblicke, die man auf seiner Website und der IG Deutschland Website kostenfrei abonnieren kann. Dort gibt Bouhmidi stets Updates zu den aktuellen Geschehnissen und Hinweise darauf, wo sich an den Märkten gerade besonders attraktive Chancen auftun könnten. Strategie ist nur die halbe Miete Kombiniert mit dem breiten Aus- und Weiterbildungsangebot von IG können Kunden so Schritt für Schritt ihre eigene Handelsstrategie aufbauen. Dennoch ist eine gute Strategie nur die halbe Miete. Um am Markt die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, braucht es neben voller Aufmerksamkeit bei der Umsetzung ebenfalls ein geschultes Auge für kleinste Kursbewegungen, Charttechnik und das allgemeine Marktsentiment. Um die Fokussierung für Trader zu erleichtern, bietet IG verschiedene spezielle Tools: Mit der Watchlist-Funktion können nur relevante Basiswerte und Märkte auf eine Liste gesetzt werden, um sich nicht von nebensächlichen Assets ablenken zu lassen. Kursalarme informieren den Trader sofort per Push-Nachricht, wenn ein Basiswert eine bestimmte vordefinierte Marke erreicht oder signifikant steigt bzw. fällt. Auch die Benachrichtigungsfunktion der mobilen App informiert gezielt über wichtige Marktbewegungen. So verpasst man keine Chance und muss sich nicht ständig mit den Charts beschäftigen. Die App blendet genau dann Informationen ein, wenn der Trader sie braucht - eine große Erleichterung. Eine weitere Hilfe sind die integrierten Analysewerkzeuge direkt in den Charts. Wer sich beispielsweise auf Trends konzentrieren möchte, kann Trendlinien und Indikatoren nutzen. Bei Volatilität kommen die Bollinger Bänder zum Einsatz. So erhält der Trader visuelle Unterstützung bei seiner individuellen Strategieumsetzung. Laut Eren Eraslan, Deutschland-Chef bei IG, werden die Kunden zudem durch regelmäßige Updates über anstehende Ereignisse mit Relevanz für bestimmte Märkte informiert. Ob Zinsentscheidungen, Unternehmensberichte oder Wahlen - der Trader kann sich gezielt auf diese Ereignisse vorbereiten und seine Strategie darauf ausrichten. Emotionen im Griff behalten Wie schnell man aus der Ruhe gebracht werden kann, zeigt laut Bouhmidi auch ein Blick auf die Psychologie des Tradings. Emotionen wie Gier oder Angst können schnell überhandnehmen und den Fokus stören. Sie verleiten zu Übersprungshandlungen und im schlimmsten Fall dazu, seine ursprüngliche Strategie zu missachten und entgegengesetzt zu handeln. Das sollten Trader so gut es geht vermeiden. IG bietet Artikel und Coachings an, die helfen sollen, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Nur wer mit kühlem Kopf agiert, kann Erfolg haben. Auch der Indikator von Bouhmidi selbst, die Bouhmidi-Bänder, sollen Trader unterstützen, emotionslos und fokussiert zu agieren. Sie geben dem Anleger die Möglichkeit, die Entwicklung der impliziten Volatilität einfach und direkt im Chart darzustellen, um Phasen hoher oder niedriger Volatilität zu berücksichtigen. Für Eren Eraslan fungiert IG als Partner, der Trading-Begeisterte auf ihrem Weg begleitet. Sei es durch Weiterbildung, Hilfestellung bei der Strategiefindung oder Coaching, das Team helfe, die richtige Balance und den nötigen Fokus zu finden. Nur mit der passenden Strategie und voller Aufmerksamkeit auf die Umsetzung ist im Trading die Pole Position möglich. Das Traden in Produkten, die IG anbietet, birgt hohe Risiken.

Team IG Das TeamIG versteht sich als Partner für private und professionelle Trader. Seit 1974 ermöglicht das Unternehmen Kunden den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten. In Deutschland ist IG Europe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main vertreten. TeamIG liefert Tradern wertvollen Input, um die bestmögliche Trading-Erfahrung zu erzielen. Das Sponsoring der DTM soll Werte wie Innovationskraft und der Ansporn zu Bestleistung verdeutlichen, für die auch TeamIG steht. Weitere Informationen gibt es auf ig.com.

