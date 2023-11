In der Kalenderwoche 44 (30.10. - 03.11.2023) haben die Zeichnungsphasen für gleich zwei neue KMU-Anleihen begonnen, so ist die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) mit einer Verzinsung von 9,5% p.a. seit dem 30.10.2023 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro zu haben. Zudem hat am 02.11.2023 sowohl die Zeichnungsfrist als auch die Umtauschmöglichkeit für Alt-Anleiheinhaber der neuen 7,25 %-Anleihe der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A352AX7) begonnen. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro. Die JDC Group AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3514Q0) über ihre 100%-Tochter Jung, DMS & Cie. Pool GmbH indes im Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 25 Mio. Euro, die restlichen 5 Mio. Euro sollen laut Emittentin als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen bleiben. Der finale Zinskupon der JDC-Anleihe 2023/28 wurde auf 7,00% p.a. festgelegt.

Die SOWITEC group GmbH wird die Zinsen der Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21) pünktlich zum 8. November 2023 bezahlen. Unterdessen wird im Zuge des laufenden Restrukturierungsprozesses der Anleihe 2018/23 der ...

