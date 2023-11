Gelnhausen (ots) -Das Buch "Das Jugenddreieck" beschreibt eine weithin unbekannte leicht erlernbare Methodik um sich bis ins Alter ein jugendlich frisches und schönes Aussehen zu erhalten - ganz ohne Spritzen, OPs und teuren Behandlungen. Selbst Gesichter mit typischen Alterserscheinungen können damit auf natürlichem Weg ihr "Jugenddreieck" wieder herstellen.Autorin zum Buch:Ein jugendliches, schönes Gesicht zu haben - wer wünscht sich das nicht? In diesem Buch lüfte ich für Sie das Geheimnis des "Jugenddreiecks".Sie werden erfahren, welche Merkmale ein Gesicht jung aussehen lassen, wie es sich im Lauf der Jahrzehnte verändert und wie Sie diesen Prozess verlangsamen, teilweise sogar umkehren können. Ich zeige Ihnen, woraus die drei Säulen bestehen, die Ihr eigenes Jugenddreieck tragen.Vordergründig ist Das Jugenddreieck ein Frauenbuch. Aber mal ehrlich: Welcher Mann will schon alt aussehen? Auch das "starke Geschlecht" darf sich ruhig dieser kurzweiligen Lektüre widmen.Als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kinesiologin, Coachin für Epigenetik und Anti-Aging Expertin geht es mir vor allem darum, das erstaunliche Potenzial unseres eigenen Körpers in den Mittelpunkt zu stellen.Zum Buch:Das Jugenddreieckvon Svetlana Holzfeind, 242 Seiten, ISBN: 978-3-9519994-0-1Svetlana Holzfeind ist eine führende Spezialistin für Schönheit, Gesundheit und natürliches Anti-Aging im deutschsprachigen Raum.Mit unermüdlichem Einsatz vollendete sie ihr Studium und erlangte den Bachelor of Arts in Gesundheits- und Pflegemanagement.Nach jahrelanger Forschung fand sie ein System, das bei jedem in der Praxis funktioniert. Sie taufte es: Das Jugenddreieck. Mit ihren innovativen Beauty-Konzepten inspiriert sie Frauen, ihre innere und äußere Schönheit zu entfalten.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://jugenddreieck.com/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5641176