Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 und Ausblick auf die Geschäftsentwicklung Düsseldorf, 03.11.2023 - Die tick Trading Software AG (WKN: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99) hat das am 30.09.2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 nach dem heute aufgestellten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 900 abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von 47% gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 1.699. Die am 19.04.2023 veröffentlichte angepasste Prognose (EUR 0,4 bis 0,8 Mio.) wurde mit diesem Ergebnis um TEUR 100 übertroffen. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringer als erwartet ausgefallene Personal- und Projektaufwendungen zurückzuführen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet die tick Trading Software AG einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,7 - 1,0 Mio. Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig hinsichtlich möglicher Feststellungen durch den Jahresabschlussprüfer. Der Abschluss der Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat werden für Anfang Dezember 2023 erwartet.

Ansprechpartner:

Carsten Schölzki (Vorstand)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-0



