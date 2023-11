Zum beginn der Woche werden wichtige Unternehmensnachrichten erwartet, darunter Quartalszahlen von Ryanair und Biontech. Zudem werden globale Konjunkturdaten veröffentlicht, wie der Jibun PMI Dienste Index aus Japan und Auftragseingänge in der deutschen Industrie. Die Ministerpräsidentenkonferenz findet in Berlin statt, und ein bedeutender Cum-Ex-Prozess wird in Frankfurt am Main gegen einen ehemaligen Top-Steueranwalt und zwei ehemalige Maple-Banker ...

