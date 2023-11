EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

03.11.2023 / 16:50 CET/CEST

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite

der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht wurde.

- Date of transaction: 03 Nov 2023 - Person obliged to notify: M. Oschmann - Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V. - Registration Chamber of Commerce: 27182121 - Place of residence: Amsterdam

Distribution in numbers Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement Gewoon aandeel 11.720.668 11.720.668 Reëel Reëel Rechtstreeks

Distribution in percentages Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly

potential Kapitaalbelang 50,53 % 0,00 % 0,00 % 50,53 % 0,00 % Stemrecht 50,53 % 0,00 % 0,00 % 50,53 % 0,00 %



