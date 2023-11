© Foto: picture alliance | Ralph Peters



Auf Wochensicht stehen der S&P 500 und der DAX im Plus. Dem Wirtschaftswissenschaftler Ed Yardeni zufolge könnte das den Beginn der Jahresendrallye markieren.An den Börsen geht es endlich aufwärts: Der S&P 500 schloss auf Wochensicht mit 4,36 Prozent Plus ab. Auch der DAX steht im Vergleich zu vergangener Woche 2,8 Prozent besser da und knackt mit einem aktuellen Punktestand von 15.253 die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten. Der Aufschwung sorgt für Euphorie bei einigen Investoren, die jetzt schon den Beginn der sogenannten Jahresendrallye ausrufen. So sagte Ed Yardeni, Makroökonom und Präsident von Yardeni Research, gegenüber MarketWatch: "Es ist denkbar, dass die …