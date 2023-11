Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola konnte sich am Ende der ablaufenden Woche deutlich von den Unkenrufen absetzen, die dieses Unternehmen zuletzt erfasst hatten. Die Aktie kletterte gleich um mehr als 4 % am Freitag und um mehr als 6,8 % am Donnerstag. Unter dem Strich wird die Woche mit dem Plus von 5,6 % enden. Das bedeutet, Nikola hat zumindest die runde Hürde in Höhe von 1 Euro überwunden. Das heißt für den Titel, dass die schlimmste ...

