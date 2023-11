Google verdient nach wie vor das meiste Geld mit Werbung in den Suchanfragen. Dank des laufenden Kartellverfahrens gegen den Konzern wissen wir jetzt erstmals, welche Suchbegriffe dabei am lukrativsten sind. Im vergangenen Jahr erzielte Google mit Werbeanzeigen in der Suche einen Umsatz von 165 Milliarden US-Dollar. Dabei wird längst nicht zu jedem Suchbegriff auch Werbung ausgespielt. Tatsächlich sollen laut Unternehmensangaben nur bei etwa 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...