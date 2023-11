The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2023

.

ISIN Name

IE00BMYDBN83 FlexShares ICAV

IE00BMYDBH24 FlexShares ICAV

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken