Crash-Monat oder "goldener Oktober"? Zwischen diesen Extremen, unter Ausnutzung der vollen Bandbreite, variiert das Image des Börsenmonats Oktober. Galt der Herbstmonat noch bis in die 1990er Jahre, eingedenk einiger "legendärer" Kurszusammenbrüche wie 1907, 1929, 1932 oder 1987, als Spielverderber mit durchschnittlich negativer Rendite, hat sich sein Ruf spätestens seit der Jahrtausendwende merklich verbessert. Je nach betrachtetem Aktienindex kommt der Oktober seither auf passable durchschnittliche Renditen, kann also durchaus als "Goldjunge" durchgehen. Überdies hat mittlerweile der September die Rolle als Bösewicht des Jahres übernommen.Bezüglich dieser "Regel" ist der Oktober 2023 allerdings ein Rückfall in alte (schlechte) Zeiten. Im dritten Monat in Folge verloren die wichtigsten deutschen Auswahlindizes deutlich an Terrain; MDAX, TecDAX und SDAX sogar mehr als in den schwachen Vormonaten. Im Vergleich zu diesem Trio hielt sich der DWS Concept Platow recht gut, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...