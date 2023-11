EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Hünenberg, 3.11.2023 - Wie mit Veröffentlichung vom 31. Oktober 2023 gemeldet, hat die ESGTI AG (Ticker: ESGTI) bei der Zulassungsstelle der BX Swiss AG ein Ausnahmegesuch bezüglich der Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts 2022 bis spätestens am 30. November 2022 eingereicht.

ESGTI hat die Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2023 über die geplante Abspaltung der ESG LifeSciences AG informiert. Die strategische / finanzielle Analyse hierfür nimmt einige Zeit in Anspruch. Die damit verbundene Bewertungskorrektur von September 2023 ist nicht nur ein wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag, welches im Anhang der Jahresrechnung 2022 offengelegt werden muss, sondern hat auch Rückwirkung auf die Bewertungsgrundlage zum Bilanzstichtag, dem 30. April 2023, und muss entsprechend in unserem Prüfungsprozess berücksichtigt werden. Da dieser Bewertungsprozess unerwartet länger dauerte, war ESGTI nicht in der Lage, den geprüften Jahresbericht 2022 innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres zu veröffentlichen - daher der Antrag auf Verschiebung.

Die Zulassungsstelle der BX Swiss hat diesen Antrag abgelehnt, da sie der Meinung ist, dass keine ausreichende Begründung für die Verschiebung vorliegt, und hat entschieden, dass der Handel mit ESGTI-Aktien ab dem 16. November 2023 - bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 - ausgesetzt wird, falls der Geschäftsbericht 2022 nicht bis zum 15. November 2023 veröffentlicht wird.

ESGTI ist bestrebt, die Anforderungen der BX Swiss zu erfüllen und gleichzeitig den internen strategischen und finanziellen Prozessen die notwendige Sorgfalt zukommen zu lassen. In diesem Sinne wird ESGTI den geprüften Jahresbericht 2022 den Aktionären so bald wie möglich bekannt geben und veröffentlichen.



