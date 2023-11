Kaum wird es Herbst, fallen die Aktienkurse wie die Blätter von den Bäumen. Mithilfe des Aktienfinders und der Kauflimits unserer über 100.000 Mitglieder finden wir dennoch erneut heraus, welche 30 Qualitätsaktien aktuell besonders günstig bewertet sind. Zusätzlich analysieren wir in dieser Ausgabe drei "geheime" Qualitätsaktien, die noch nicht in der Liste der Top 30 vertreten sind. So ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...