- Im kanadischen Red Rock hat die indigene Gemeinde mit der BMI Group und Rock Tech eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Kriterien für die Entwicklung eines 20 Hektar großen Industrie-Grundstücks festzulegen.

- Das Gelände der ehemaligen Norampac-Papierfabrik war zuvor von Rock Tech in die engere Wahl für einen Lithium-Konverter in Kanada gezogen worden, da es bereits über industrielle Infrastruktur verfügt und nah an Rock Techs Minen-Projekt Georgia Lake liegt.

- Vertreter der Gemeinde sehen die Entwicklung des Geländes als mögliche Schlüsselkomponente für die Batterielieferkette in Ontario und nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.

Red Rock, ON, 03. November 2023 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") und die Arge BMI Group-Red Rock Indian Band führen eine umfassende Standortanalyse durch, um das ehemalige Gelände der Norampac Paper Mill in Red Rock in eine Schlüsselkomponente der Batterielieferkette in Ontario zu entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung über die nächsten Schritte, wurde diesen Freitag im Beisein von Bürgermeisterin Darquise Robinson, Mitgliedern der Gemeinde und Geschäftspartnern unterzeichnet.

Rock Techs Minenprojekt "Georgia Lake" liegt am Highway 11 und nur eine Stunde nördlich der Gemeinde Red Rock. Zusammen mit der Entwicklung des nördlichsten Hafens an den Großen Seen, bietet der Standort wichtige Infrastrukturen wie Bahn- und Energieanschlüsse in unmittelbarer Nähe. Auf dem Gelände könnte Rock Techs Umschlaganlage für Rohstoffe und möglicherweise auch der für Kanada geplante Lithium-Konverter entstehen.

Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech, zeigte sich während der Unterzeichnung begeistert von der Zusammenarbeit: "Diese Partnerschaft verkörpert genau das, was uns wichtig ist: sorgfältige Analysen, lokales Engagement und starke Netzwerke. Hier geht es nicht nur um einen Lithium-Konverter, sondern um den Aufbau einer neuen Industrie. Also auch um die Versorgung mit Chemikalien, grüner Energie, die Abnahme von batteriefähigem Lithium und ein Zero-Waste-Management. Dafür haben Experten bereits über 350.000 Stunden investiert, die grundlegenden Ingenieursarbeiten abgeschlossen und das erforderliche Industrie-netzwerk durch unser Konverter-Projekt in Guben aufgebaut. Damit haben wir den Grundstein für eine spatenfertige Lösung in Ontario gelegt, und für die Umsetzung brauchen wir jetzt starke und fähige Partner."

Paul Veldman, geschäftsführender Partner bei der BMI Group, fügte hinzu, dass "wir durch unsere Erfahrung in den Bereichen Industrieentwicklung und Infrastruktur, vor allem durch unser Projekt in Niagara Ports, und dem technischen Know-how von Rock Tech beste Voraussetzungen haben, die richtigen Schritte zu gehen. Egal ob es um die Umschlaganlage geht, oder um die weitere Lithiumverarbeitung, wir werden dies im Sinne Red Rocks und der gesamten Provinz bestmöglich unterstützen. Außerdem wurde die alte Fabrik 2006 geschlossen und mit gingen 300 Arbeitsplätze verloren. Es geht also um wichtige Batterierohstoffe, und darum wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen."

"Wir haben die Möglichkeiten, unsere Leute haben die Fähigkeiten, und wir wollen sie glänzen sehen. Wir wollen den Menschen ein gutes Leben ermöglichen", sagte Marcus Hardy, Chief der Red Rock Indian Band. "'Refine where you mine' - also Rohstoffe dort zu verarbeiten, wo sie abgebaut werden, ist für uns nicht nur ein Motto, sondern eine Chance, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die zur Zukunft des Bergbaus beitragen. In Verbindung mit der Entwicklung des nördlichsten Hafens hier an den Großen Seen und damit die Starße zu entlasten, eine Win-Win-Situation, in die es sich zu investieren lohnt."

Rock Tech hatte bereits zuvor veröffentlicht, dass das Unternehmen einen kanadischen Lithiumkonverter in Ontario plant. Die technischen Planungen des Guben-Konverters werden dabei auf das kanadische Vorhaben übertragen, so dass bereits 2025 mit dem Bau begonnen werden könnte. Vorbehaltlich der Genehmigungen und weiterer Vereinbarungen. Das Unternehmen hatte bereits eine Reihe von Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Konverter den Rohstoff Spodumen aus verschiedenen Quellen verarbeiten kann und sich damit an die schnell wachsende Lithiumindustrie in der Region anpassen kann.

Das Gelände der ehemaligen Zellstoff- und Papierfabrik am Hafen der Gemeinde Red Rock und die strategische Zusammenarbeit der Parteien könnten erheblich zur Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Lieferkette der Batterielieferkette in Ontario beitragen, neue Arbeitsplätze schaffen und sich positive auf das soziale und wirtschaftliche Wachstum auswirken.

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein in Kanada und Deutschland tätiges Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Dazu soll als erstes ein Konverter und eine Veredelungsanlage für Lithiumhydroxid in Guben, Deutschland aufgebaut werden. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, Rohmaterial aus einem 100% eigenem Georgia Lake Spodumen-Projekt zu beziehen, das im Bergbaugebiet Thunder Bay im kanadischen Ontario liegt. Zusätzlich wird das Unternehmen auch Mineralien von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen beziehen. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, auch Material aus dem Batterierecycling zu beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislauf (Circular Economy) für Lithium zu schaffen. www.rocktechlithium.com

ÜBER DIE BMI GROUP-RED ROCK INDIAN BAND JV LP

Die BMI Group ist ein Immobilien- und Wirtschaftsentwicklungsunternehmen, das sich auf die Wieder-verwendung und Neunutzung von ungenutzten Industrie- und Gewerbeimmobilien und deren Übergang von der linearen zur einer Kreislaufwirtschaft spezialisiert hat. Die Red Rock Indian Band (RRIB) ist eine Ojibwe First Nation im Nordwesten Ontarios, Kanada. Die Ratsgemeinde ist ein unabhängiges Mitglied der Union of Ontario Indians, einer territorialen Organisation auf Provinzebene. Das ehemalige Papierfabrikgelände wird in Partnerschaft mit der RRIB als Katalysator für die Stadt Red Rock und den Großraum Nipigon entwickelt. Der Mill Redevelopment Concept Plan (2022) ist auf die Kernthemen der Entwicklungsstrategie der Gemeinde abgestimmt und umreißt die Bestrebungen von BMI für die Zukunft des ehemaligen Fabrikgeländes und seine konzeptionelle Neuentwicklung, einschließlich seiner Entwicklung neue Möglichkeiten, Investitionen und Geschäftsinteressen zu integrieren.

WEITERE INFORMATIONEN

Rock Tech:

André Mandel, Tel: +49 (0) 2102 89 41 116; oder Email: amandel@rocktechlithium.com,

Rock Tech Lithium Inc.; 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, Canada

BMI Group:

Peter Whitby, Tel: +1 (519) 500-3869; oder Email: peter@thebmigroup.ca,

The BMI Group; 14719 Bayham Dr, Tillsonburg ON N4G 4G8, Canada

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the outcome of the site assessment together with RRIB-BMI JV LP and its partners, regulatory decisions and outcomes; anticipated construction and its costs, schedules and completion dates; access to capital markets and other sources of financing; the supply and demand for, deliveries of, and the level and volatility of prices of, intermediate and final Lithium products; future exchange and interest rates; general business and economic conditions; the costs and results of development, exploration and operating activities; Rock Tech's ability to procure supplies and other equipment necessary for its business; and the accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies;; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the outcome of the MoU, the Company's own business strategy, development and exploration opportunities and projects, and plans and objectives of management for the Company's operations and properties; and RRIB-BMI JV LP's ability to procure supplies and other equipment necessary for their business; the pending development of the Red Rock port area, their accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies.

Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements. There may also be other factors that cause actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's most recent management's discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators, or known and unknown risks and uncertainties that may the Company's ability to access additional funding required to invest in available opportunities and projects (including the Converter Project and the Georgia Lake Project).

No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72511Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72511&tr=1



