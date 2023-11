PLOUGASTEL-DAOULAS (dpa-AFX) - Angesichts des Gaza-Kriegs will Frankreich eine "humanitäre Konferenz" ausrichten. Staatschef Emmanuel Macron kündigte am Freitag im bretonischen Plougastel-Daoulas an, diese für den 9. November zu organisieren. Nähere Details nannte er zunächst nicht.

"Frankreich ist in diesem Konflikt engagiert, um jegliche Eskalation zu verhindern, zum Frieden und zum Schutz aller Zivilisten aufzurufen", sagte Macron. Er wiederholte seinen Dreiklang Anti-Terror-Kampf, Schutz der Bevölkerung und politische Gespräche. Dabei betonte er auch: "Der Kampf gegen den Terror rechtfertigt nicht, Zivilisten zu opfern." Frankreich habe zu einer humanitären Waffenruhe aufgerufen und leiste humanitäre Hilfe. Am Abend kündigte das Außenministerium an, zwei weitere Flüge mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen loszuschicken./rbo/DP/nas