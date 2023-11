DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gewerkschaften kündigen in Ländertarifrunde Warnstreiks an

Die Tarifrunde für die 1,1 Millionen Beschäftigten der Bundesländer außer Hessen steht vor Warnstreiks. Verdi-Bundeschef Frank Werneke sagte nach der zweiten Tarifrunde am Freitag in Potsdam, die Gespräche hätten ein sehr unbefriedigendes Ergebnis erbracht, weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nicht in der Lage sei, das Tarifniveau des vorangegangenen Abschlusses bei Bund und Kommunen in Aussicht zu stellen. Nun würden Streiktaktiken diskutiert und auf den Weg gebracht, sagte der Bundeschef des Deutschen Beamtenbunds, Ulrich Silberbach

US-Stellenwachstum im Oktober spürbar schwächer

Das US-Jobwachstum hat sich im Oktober spürbar abgeschwächt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 150.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 170.000 erwartet. Der Bericht dürfte die Ansicht untermauern, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht weiter anheben muss. Der Arbeitsmarkt war die wichtigste Triebfeder für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal um fast 5 Prozent.

Commerzbank: US-Jobdaten sprechen gegen Zinserhöhung

Die aktuellen Daten zum US-Arbeitsmarkt sprechen nach Ansicht der Commerzbank-Ökonomen gegen eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember. "Sollte es nicht zu einer bösen Überraschung bei den bis zur Dezember-Sitzung noch anstehenden Inflationsdaten kommen, wird die Fed auch auf der letzten Sitzung im Jahr 2023 die Zinsen nicht erhöhen. Unserer Ansicht nach ist der Zinsgipfel bereits erreicht", schreiben die Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner in einem Kommentar.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Oktober

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober etwas lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,6 von 50,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,9 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 50,9 ermittelt worden.

Trotz Ausstiegs aus Verbotsvertrag: Moskau erklärt Verzicht auf Atomwaffentests

Russland will nach eigenen Angaben trotz seine Ausstiegs aus einem Verbotsvertrag weiterhin auf Atomwaffentests verzichten. Moskau beabsichtige, "das Moratorium, das vor mehr als 30 Jahren eingeführt wurde, beizubehalten", erklärte am Freitag das Außenministerium in Moskau. Sollten die USA jedoch "groß angelegte Tests" ausführen, sähe Russland sich "gezwungen, dasselbe zu tun", warnte das Ministerium.

Nordkorea schließt mehrere Botschaften - Seoul sieht Zeichen für Wirtschaftskrise

Nordkorea hat in den vergangenen Tagen mehrere Botschaften in unterschiedlichen Weltregionen geschlossen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang bezeichnete die von nordkoreanischen Staatsmedien bestätigten Schließungen von Vertretungen in Angola, Uganda, Hongkong und Spanien als "Teil der regulären Angelegenheiten zur Förderung der nationalen Interessen in den auswärtigen Beziehungen". Beobachter in Südkorea sehen darin hingegen Anzeichen für eine dramatische wirtschaftliche Krise im weitgehend abgeriegelten Nachbarstaat.

+++ Konjunkturdaten +++

US/ISM-Index Service Okt PROGNOSE: 53,0

US/ISM-Index Service Okt 51,8 (Sep: 53,6)

US/ISM-Index Service Aktivität Okt 54,1 (Sep: 58,8)

US/ISM-Index Service Beschäftigung Okt 50,2 (Sep: 53,4)

US/ISM-Index Service Preise Okt 58,6 (Sep: 58,9)

US/ISM-Index Service Auftragseingang Okt 55,5 (Sep: 51,8)

Kanada Okt Beschäftigte +17.500 gg Sep

Kanada Okt Beschäftigte PROGNOSE: +25.000

Kanada Okt Stundenlöhne +4,8% gg Vorjahr

Kanada Okt Erwerbsfähige +57.800 gg Sep

Kanada Okt Erwerbsquote 65,6% (Sep: 65,6%)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2023 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.