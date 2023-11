Mit dem kleinen Hacker-Gadget Flipper Zero können iPhones, die unter iOS 17 laufen, zum Absturz gebracht werden. Der Angriff erfolgt via Bluetooth. Übereinstimmenden Berichten zufolge kann das kleine 200 EUR teure Hacker-Gadget Flipper Zero für einen Angriff auf iPhones, die unter dem aktuellen iOS 17 laufen, genutzt werden. Das jüngste Update auf 17.1 besteigt die Schwachstelle nicht.AnzeigeAnzeige Sicherheitsforscher wird im Zug angegriffen Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...