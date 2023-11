Gelnhausen (ots) -Kay Herrmann ist Außerplanmäßiger Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität Chemnitz. Sein neues Sachbuch "Was außerhalb meines Geistes ist und was ich davon wissen kann", welches sich zentralen Themen der Philosophie zuwendet, erscheint im Dezember 2023 im Verlag Königshausen & Neumann (Würzburg).Das Buch versteht sich als Verteidigung des naturwissenschaftlichen Weltbildes, wendet sich aber zugleich gegen die Subjektvergessenheit der aktuellen naturwissenschaftlich orientierten Philosophie. Dem Autor ist dabei wichtig, Wissenschaft nicht nur für Fachkreise darzustellen, sondern allen Interessenten zugänglich zu machen. Deshalb werden im Buch philosophische Hauptgedanken auch grafisch illustriert.Zum Buch:Was außerhalb meines Geistes ist und was ich davon wissen kannGedanken über Materie, Geist und Realitätvon Kay Herrmann, ISBN 978-3-8260-7848-4Autor Prof. Dr. phil. Dipl.-Phys. Kay Herrmann über sich:Als Physiker hat mich immer wieder beeindruckt, dass sich die Grundgesetze der Physik meist in mathematisch schönen und sehr einfachen Formen darstellen lassen. Deshalb spielte die Verbindung von Wissenschaft und Kunst in meinem Leben stets eine besondere Rolle. Von dieser Idee sind auch meine Installationen beseelt, die ich unter dem Projektnamen 'Kosmografikum' zusammengefasst habe. Ziel ist es, physikalische und mathematische Objekte (z.B. ein 17 Meter langes Foucaultsches Pendel oder das Modell eines Hyperwürfels) in einer künstlerisch wertvollen und spannenden Form zu präsentieren (https://www.kayherrmann.de/kosmografikum.html).Der Autor ist seit Februar 2019 Außerplanmäßiger Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität Chemnitz, Institut für Pädagogik."Wissenschaft liefert Erklärungen. Aber Erklärungen sagen nicht viel über Wahrheit und Realität. Das Reale wird als Widerstand, als Widerfahrnis, aber auch als Stabiles und Robustes erlebt."Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seiten https://www.kayherrmann.de/vita.html und https://www.kayherrmann.de/ausserhalb-meines-geistes.html sowie https://ots.de/hrSesh finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5641223