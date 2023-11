The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.11.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2023



ISIN Name

CA6044741065 MINTO METALS CORP.

DE000A2E3772 SLEEPZ AG INH. O.N.

IE00BMYDBH24 FLXSH EM HDCE E DLD

IE00BMYDBN83 FLXSH EM LVCE E DLA

IT0005084717 EPRICE S.P.A.

US8733791011 TABULA RASA HEAL.DL-,0001

