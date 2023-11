Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 3. November 2023 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich, die neuesten bahnbrechenden Erkenntnisse des Unternehmens bekannt zu geben.

Den Tieren wurde über einen Zeitraum von 6 Monaten alle paar Wochen LPT-CBD injiziert und sie zeigten:

- Eine gute Verträglichkeit des Arzneimittels.

- Eine dauerhaft spürbare Schmerzlinderung und eine erhöhte Mobilität.

- Keine unerwünschten Nebenwirkungen.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse geht das Innocan-Forscherteam unter der Leitung von Prof. Chezy Barenholz davon aus, dass LPT-CBD im Rahmen einer Langzeittherapie sicher angewendet werden kann. LPT-CBD wurde ursprünglich für die Behandlung chronischer Erkrankungen entwickelt, die eine kontinuierliche Arzneimittelverabreichung und therapeutische Wirkung erfordern. Diese Daten sind ein unterstützendes und ermutigendes Zwischenergebnis.

Ein Meilenstein in der Arzneimittelentwicklung

"Dies sind spannende Ergebnisse! Jede erfolgreiche Behandlung ist ein monumentaler Schritt nach vorn auf unserem Weg, die therapeutische Versorgung zu revolutionieren. Das Sicherheitsprofil von LPT-CBD bei dieser Langzeitbehandlung unterstreicht nicht nur unser Engagement für Innovation, sondern bringt uns auch unserem Ziel näher, die Patientenversorgung durch Therapien mit anhaltender Wirkstofffreisetzung zu transformieren", so Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma. "Wir kommen unserem erklärten mittelfristigen Ziel, dem FDA-Zulassungsverfahren für ‚LPT-CBD', immer näher."

Hinweise zur Sicherheit, große Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung.

Nach jeder Injektion wurden die Tiere engmaschig überwacht und es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, einschließlich keiner Veränderung der Vitalparameter, des Blutbilds und des Biochemie-Panels, die zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Injektion gemessen wurden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass mehrfache LPT-CBD-Injektionen sicher sind. Dieses Ergebnis in Bezug auf die Sicherheit unserer liposomalen CBD-Formulierung ist ein bedeutender Schritt auf unserem zukünftigen Entwicklungspfad.

Signifikante Fortschritte bei der Sicherheitsbewertung.

Die Sicherheit eines Arzneimittels ist ein wichtiger Faktor, der vor der Anwendung in Humanstudien sorgfältig bewertet werden muss. Typischerweise wird eine solche Sicherheitsbewertung zunächst an Tieren durchgeführt und später am Menschen bestätigt. Unsere liposomale Technologie wurde speziell entwickelt, um eine längere CBD-Exposition im Vergleich zur konventionellen oralen Verabreichung zu ermöglichen. Unsere bahnbrechenden Daten legen daher nahe, dass eine lange CBD-Exposition nicht nur, wie zuvor angekündigt, wirksam ist, sondern auch über einen langen Zeitraum gut vertragen werden kann.

Über Innocan Pharma:

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das hauptsächlich in zwei Segmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Bereich Pharmazeutika konzentriert sich Innocan der Entwicklung modernster Plattformen zur Arzneimittelverabreichung mit Cannabinoid-Wissenschaft zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Dieser Geschäftsbereich ist Vorreiter in Bezug auf zwei Technologien zur Arzneimittelabgabe: (i) LPT, eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die für eine präzise Dosierung und eine kontrollierte, verlängerte CBD-Freisetzung in den Blutkreislauf entwickelt wurde und die derzeit in präklinischen Studien zu Epilepsie- und Schmerzmanagement untersucht wird, und (ii) CLX, eine CBD-geladene Exosom-Plattform mit potenziell regenerativen und entzündungshemmenden Wirkungen auf das zentrale Nervensystem (ZNS). Der Geschäftsbereich Consumer Wellness konzentriert sich auf die Herstellung innovativer, leistungsstarker Selbstpflegeprodukte zur Unterstützung eines gesünderen Lebensstils. In diesem Bereich hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf den fortgeschrittenen gezielten Online-Vertrieb spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter https://innocanpharma.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

Haftungsausschluss:

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, potenzielle FDA- und andere Zulassungsanträge, voraussichtliche Zulassungsfristen, neue Bereiche der medizinischen Forschung mit CBD, künftige regulatorische Meilensteine und potenzielle Behandlungseffekte von Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den wichtigsten Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich des erwarteten Nutzens der Produkte, der Zufriedenheit der Behörden und des Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören globale und lokale Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen sowie die Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch inhärente Risiken im Produktvertrieb, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, notwendige behördliche und andere Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aufgrund von behördlichen Anforderungen oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss von Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen ändern. Infolgedessen sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72513Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72513&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.