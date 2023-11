Freiburg (ots) -



Wo wird der Krieg im Gazastreifen hinführen? Darauf hat niemand eine Antwort. Israel will die Hamas militärisch vernichten. Ab wann dieses Ziel als erfüllt gilt, weiß niemand so genau. Die Terrororganisation hat ihre wichtigsten Führungskräfte außerhalb des Gazastreifens auf mehrere Länder verteilt - Katar, Libanon, die Türkei. Im Gazastreifen harren die Führer im Tunnelsystem aus. Der politische Chef der Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, sei nach den grauenvollen Massakern des 7. Oktober "ein toter Mann", pflegt Israels Armee zu sagen. Wird es aber gelingen, ihn im Zuge der Bodenoffensive zu stellen? Das ist alles andere als gewiss. https://www.mehr.bz/khs308m



