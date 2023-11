Das Gipfeltreffen beleuchtet die neuesten Forschungsergebnisse über gesundes Altern in den Mitochondrien, dem Kraftwerk der Zelle, und Urolithin A, einem potenten Postbiotikum

Am 7. November wird auf dem ersten globalen wissenschaftlichen Urolithin A-Gipfel, der von Timeline auf internationaler Ebene veranstaltet wird, eine paradigmenverändernde Forschung auf dem Gebiet der Langlebigkeit präsentiert. Das virtuelle Gipfeltreffen, das für die breite Öffentlichkeit, Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen zugänglich ist, wird unter der Leitung von Experten aus der wissenschaftlichen Community die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich des Alterns beleuchten und sich dabei insbesondere auf Urolithin A konzentrieren ein bahnbrechendes postbiotisches natürliches Molekül mit bedeutenden Auswirkungen auf die Gesundheit.

Das Gipfeltreffen wird sich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Urolithin A befassen und eine beeindruckende Reihe angesehener Forscher und Kliniker vorstellen, darunter Prof. Johan Auwerx, MD PhD (Eidgenössische Technische Hochschule EPFL); Prof. Brian Kennedy, PhD (National University of Singapore); Prof. Eric Verdin, MD PhD President of the Buck Institute for Research on Aging); Prof. Coleen Murphy, PhD (Princeton University); Prof. Navindra Seeram, PhD (University of Rhode Island); Dr. Dominic Denk, MD (Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt); Dr. Nicola Vannini (Universität Lausanne/Ludvig Cancer Institute), Prof. Evandro Fang, PhD (Universität Oslo) und viele mehr.

Urolithin A steht mit seinem einzigartigen Potenzial, auf mehrere der wichtigsten Merkmale des Alterns einzuwirken, an der Spitze des gesunden Alterns. Timeline hat mehr als 15 Jahre Pionierarbeit in die Langlebigkeitsforschung investiert, die entscheidend dazu beigetragen hat, dieses Molekül für den Menschen als sicheres und wirksames Gesundheitsprodukt zugänglich zu machen. Die ganztägige Veranstaltung bietet wissenschaftlich fundierte Themen rund um die mitochondriale Gesundheit, wie:

Mitophagie, biologisches Altern, natürliche Ursprünge von Urolithin A

Insulinempfindlichkeit, Stoffwechselkrankheiten, diabetische Nierenerkrankung

Gehirnalterung Alzheimer, Immunsystem, Antitumor-Immunität

Hautgesundheit, Langlebigkeit, Herzgesundheit sowie sportliche Leistung und Erholung

"Wir sind hocherfreut, Veranstalter dieses bahnbrechenden Gipfeltreffens zu sein, das brillante Experten zusammenführt, die das Potenzial von Urolithin A und weitere Innovationen zur Förderung der Gesundheit erforschen", erklärte Chris Rinsch, Ph.D., Präsident und Mitbegründer von Timeline. "Timeline stand schon immer an vorderster Linie, und diese Veranstaltung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Messlatte in den Bereichen Langlebigkeit, Ernährung und Hautgesundheitswissenschaft höher zu legen"

Erfahren Sie mehr über den ganztägigen virtuellen Gipfel und melden Sie sich an unter https://www.timelinenutrition.com/promotions/1st-urolithin-a-summit

Über Timeline

Timeline® ist eine Marke von Amazentis, einem innovativen und wegbereitenden Unternehmen der Gesundheitswissenschaften, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Langlebigkeitsindustrie mit seinem bahnbrechenden, klinisch erprobten, geschützten Inhaltsstoff Mitopure® (Urolithin A) zu revolutionieren. Ausgestattet mit einer robusten Grundlage in der biowissenschaftlichen Forschung strebt Timeline® danach, die Grenzen der menschlichen Gesundheit zu erweitern und zu einer Zukunft beizutragen, in der jeder Mensch ein längeres und gesünderes Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.timelinenutrition.com.

