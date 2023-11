Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery hat zuletzt die Marke von 3 Euro wieder deutlich überwinden können. Das gilt als gutes Signal. Der Titel konnte am Freitag zudem einen Aufschlag in Höhe von fast 2 % realisieren. Das bringt die Aktie derzeit auf 3,33 Euro - damit verbunden ist keineswegs ein Comeback zurück in den Aufwärtstrend. Vielmehr ist der Titel aber immerhin davor geschützt worden, unter die Marke von 3 Euro als letzter ...

