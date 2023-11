Aktien Wochenrückblick - der FED ist es wieder einmal gelungen, den ganzen Aktienmarkt zu inspirieren. Wie? In dem man keine Zinsen erhöht. Und das so kryptisch kommentiert, dass Wortdeuter daraus ein Ende der Zinserhöhungsphase meinen schlussfolgern zu können. Im Wortlaut findet sich das uE nicht, aber was soll's: Der Markt war definitiv überverkauft und schien sowieso reif für eine Erholung. Und die FED als Begründung kombiniert mit teilweise sehr guten Quartalszahlen lässt wieder Kauflaune aufkommen. Diverse Prognoseerhöhungen scheinen passend und bestätigend in der aktuellen Aufbruchstimmung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...